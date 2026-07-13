H Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς παρακολούθησε τον τελικό του Wimbledon με Chanel
MARIE CLAIRE

H Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς παρακολούθησε τον τελικό του Wimbledon με Chanel

Η εμφάνισή της προερχόταν από τη συλλογή Resort 2027 του Matthieu Blazy.

H Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς παρακολούθησε τον τελικό του Wimbledon με Chanel
Στον μεγάλο τελικό του Wimbledon, όπου οι εξέδρες ήταν γεμάτες από διάσημα πρόσωπα που παρακολούθησαν τον Jannik Sinner να υπερασπίζεται τον τίτλο του, η Daisy Edgar-Jones κατάφερε να ξεχωρίσει. Και όχι μόνο χάρη στη διακριτική της παρουσία, αλλά και χάρη στο κομψό Chanel σύνολό της.

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