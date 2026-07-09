Πώς αντέδρασαν οι ηθοποιοί της Οδύσσειας όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν είπε ότι η Ζεντάγια ήταν τέλεια (βίντεο)
Πώς αντέδρασαν οι ηθοποιοί της Οδύσσειας όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν είπε ότι η Ζεντάγια ήταν τέλεια (βίντεο)
Τη στιγμή που η ίδια πίστευε ότι δεν τα πήγαινε πολύ καλά, αφού τις πρώτες ημέρες των γυρισμάτων δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή κρύωνε.
ΗZendaya αποκάλυψε ότι η πρώτη ημέρα των γυρισμάτων της για τη νέα ταινία του Christopher Nolan, The Odyssey, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το έντονο κρύο στην Ισλανδία την εμπόδισε ακόμη και να πει σωστά τις ατάκες της.
Μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά στην ταινία, περιέγραψε την εμπειρία της.
«Είχα μάθει πολύ καλά τις ατάκες μου και είχα αγχωθεί αρκετά. Έβαλα πίεση στον εαυτό μου. Είχε απίστευτο κρύο, βρισκόμασταν στην Ισλανδία. Το στόμα μου είχε κυριολεκτικά παγώσει. Δεν έβγαινε τίποτα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα χείλη μου. Κυριολεκτικά. Οι λέξεις έβγαιναν σαν “μπλα μπλα μπλα”. Ήταν τόσο ντροπιαστικό», είπε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά στην ταινία, περιέγραψε την εμπειρία της.
«Είχα μάθει πολύ καλά τις ατάκες μου και είχα αγχωθεί αρκετά. Έβαλα πίεση στον εαυτό μου. Είχε απίστευτο κρύο, βρισκόμασταν στην Ισλανδία. Το στόμα μου είχε κυριολεκτικά παγώσει. Δεν έβγαινε τίποτα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα χείλη μου. Κυριολεκτικά. Οι λέξεις έβγαιναν σαν “μπλα μπλα μπλα”. Ήταν τόσο ντροπιαστικό», είπε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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