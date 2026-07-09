Μάργκαρετ Κουάλι - Τζακ Αντόνοφ: Η γνωριμία, ο έρωτας και το τέλος μιας «ταραχώδους» σχέσης

Οι Margaret Qualley και Jack Antonoff χώρισαν μετά από σχεδόν τρία χρόνια γάμου, όπως επιβεβαιώνει τώρα το People, προσθέτοντας ότι η σχέση τους υπήρξε «ταραχώδης». Η είδηση ήρθε μετά τον γάμο των Taylor Swift και Travis Kelce, στον οποίο ο μακροχρόνιος φίλος της νύφης, Antonoff, πήγε χωρίς τη σύζυγό του, συνοδευόμενος από την αδερφή του, τη σχεδιάστρια μόδας Rachel Antonoff.