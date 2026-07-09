Μάργκαρετ Κουάλι - Τζακ Αντόνοφ: Η γνωριμία, ο έρωτας και το τέλος μιας «ταραχώδους» σχέσης
Μάργκαρετ Κουάλι - Τζακ Αντόνοφ: Η γνωριμία, ο έρωτας και το τέλος μιας «ταραχώδους» σχέσης
Χώρισαν μετά από σχεδόν τρία χρόνια γάμου
Οι Margaret Qualley και Jack Antonoff χώρισαν μετά από σχεδόν τρία χρόνια γάμου, όπως επιβεβαιώνει τώρα το People, προσθέτοντας ότι η σχέση τους υπήρξε «ταραχώδης». Η είδηση ήρθε μετά τον γάμο των Taylor Swift και Travis Kelce, στον οποίο ο μακροχρόνιος φίλος της νύφης, Antonoff, πήγε χωρίς τη σύζυγό του, συνοδευόμενος από την αδερφή του, τη σχεδιάστρια μόδας Rachel Antonoff.
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