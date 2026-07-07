Η Chanel επέστρεψε με την πιο ονειρική haute couture συλλογή
MARIE CLAIRE

Η Chanel επέστρεψε με την πιο ονειρική haute couture συλλογή

Tο Grand Palais μεταμορφώθηκε σε μια καταπράσινη ζούγκλα για την τελευταία επίδειξη του γαλλικού οίκου.

Η Chanel επέστρεψε με την πιο ονειρική haute couture συλλογή
ΗChanel παρουσίασε τη νέα της συλλογή τη δεύτερη ημέρα της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, σε μια επίδειξη που έμοιαζε βγαλμένη από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Στη δεύτερη haute couture συλλογή του για τον οίκο, ο Matthieu Blazy εγκατέλειψε το μαγικό δάσος της πρώτης του εμφάνισης και έπλασε μια ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από το παραμύθι «Ο Τζακ και η Φασολιά», το οποίο, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος βρήκε σε ένα βιβλίο που ανήκε κάποτε στην Gabrielle Chanel.

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