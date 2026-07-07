Η Chanel επέστρεψε με την πιο ονειρική haute couture συλλογή

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Chanel παρουσίασε τη νέα της συλλογή τη δεύτερη ημέρα της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, σε μια επίδειξη που έμοιαζε βγαλμένη από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Στη δεύτερη haute couture συλλογή του για τον οίκο, ο