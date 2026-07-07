H Σιένα Μίλερ παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού tailoring στο Wimbledon
MARIE CLAIRE

H Σιένα Μίλερ παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού tailoring στο Wimbledon

Mε κοστούμι Ralph Lauren.

H Σιένα Μίλερ παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού tailoring στο Wimbledon
Παρά τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στο Λονδίνο, η Sienna Miller εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα γκρι κοστούμι Ralph Lauren, σαν να μην την επηρέαζαν ούτε ο καύσωνας ούτε η υγρασία. Η διακριτική απόχρωσή του αποτέλεσε μια ευχάριστη εναλλαγή από το λευκό και τους κρεμ τόνους που κυριαρχούν κάθε καλοκαίρι στις εξέδρες του τουρνουά. Το styling παρέμεινε λιτό και ανεπιτήδευτο, με λευκά δερμάτινα σανδάλια και γυαλιά ηλίου aviator να ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

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