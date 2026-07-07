H Σιένα Μίλερ παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού tailoring στο Wimbledon
H Σιένα Μίλερ παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού tailoring στο Wimbledon
Mε κοστούμι Ralph Lauren.
Mε κοστούμι Ralph Lauren.
Παρά τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στο Λονδίνο, η Sienna Miller εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα γκρι κοστούμι Ralph Lauren, σαν να μην την επηρέαζαν ούτε ο καύσωνας ούτε η υγρασία. Η διακριτική απόχρωσή του αποτέλεσε μια ευχάριστη εναλλαγή από το λευκό και τους κρεμ τόνους που κυριαρχούν κάθε καλοκαίρι στις εξέδρες του τουρνουά. Το styling παρέμεινε λιτό και ανεπιτήδευτο, με λευκά δερμάτινα σανδάλια και γυαλιά ηλίου aviator να ολοκληρώνουν την εμφάνιση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα