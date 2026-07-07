Μια νέα εμβυθιστική έκθεση στο Γουδί μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τον Τιτανικό και το ναυάγιό του
Μια νέα εμβυθιστική έκθεση στο Γουδί μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τον Τιτανικό και το ναυάγιό του
Με τίτλο «Titanic: An Immersive Voyage» και εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου
Μετά το «Van Gogh: The Immersive Experience», που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το «Titanic: An Immersive Voyage», μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.
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