Μια νέα εμβυθιστική έκθεση στο Γουδί μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τον Τιτανικό και το ναυάγιό του
MARIE CLAIRE

Μια νέα εμβυθιστική έκθεση στο Γουδί μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τον Τιτανικό και το ναυάγιό του

Με τίτλο «Titanic: An Immersive Voyage» και εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου

Μια νέα εμβυθιστική έκθεση στο Γουδί μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τον Τιτανικό και το ναυάγιό του
Μετά το «Van Gogh: The Immersive Experience», που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το «Titanic: An Immersive Voyage», μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.

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