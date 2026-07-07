Μια νέα εμβυθιστική έκθεση στο Γουδί μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τον Τιτανικό και το ναυάγιό του

Μετά το «Van Gogh: The Immersive Experience», που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το «Titanic: An Immersive Voyage», μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.