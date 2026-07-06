Οι αποχρώσεις των ρουζ που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026
Οι αποχρώσεις των ρουζ που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026
Από τις απαλές παστέλ αποχρώσεις μέχρι τα έντονα χρώματα.
Σε αντίθεση με τις τάσεις των παλαιότερων χρόνων, πλέον το ρουζ έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά βήματα του μακιγιάζ, αφού αρκεί μια μικρή ποσότητα για να χαρίσει στο πρόσωπο πιο ξεκούραστη και φωτεινή όψη. Το φετινό καλοκαίρι οι τάσεις κινούνται ανάμεσα στις φυσικές αποχρώσεις και τις πιο τολμηρές επιλογές, δίνοντάς μας την ελευθερία να πειραματιστούμε και να προσαρμόσουμε το αποτέλεσμα στο προσωπικό μας στιλ:
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