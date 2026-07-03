Νάνσι Γκάθρι: Πλαστό το σημείωμα εκβιασμού που φερόταν να συνδέεται με την εξαφάνισή της - Ομολόγησε ο δράστης
MARIE CLAIRE

Νάνσι Γκάθρι: Πλαστό το σημείωμα εκβιασμού που φερόταν να συνδέεται με την εξαφάνισή της - Ομολόγησε ο δράστης

Η υπόθεση περιπλέκεται

Νάνσι Γκάθρι: Πλαστό το σημείωμα εκβιασμού που φερόταν να συνδέεται με την εξαφάνισή της - Ομολόγησε ο δράστης
Πριν από λίγες μέρες, τα media δημοσίευσαν πληροφορίες για μια σειρά από σημειώματα εκβιασμού που φέρονταν να συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της Nancy Guthrie, της μητέρας της δημοσιογράφου Savannah Guthrie, στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα όμως με τις νεότερες εξελίξεις, ένας άντρας ομολόγησε ότι ήταν ψεύτικα και ανέλαβε την ευθύνη για την αποστολή τους.

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