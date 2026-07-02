Η Άννα Διαμαντοπούλου αποχαιρετά τη μητέρα της: «Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου»
MARIE CLAIRE

Η Άννα Διαμαντοπούλου αποχαιρετά τη μητέρα της: «Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου»

Τα συγκινητικά λόγια που της αφιέρωσε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου αποχαιρετά τη μητέρα της: «Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου»
Τη μητέρα της, Εκάβη, έχασε η πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και την αποχαιρέτισε με μια βαθιά συγκινητική και αληθινή ανάρτηση στα social media.

 
 
Δίπλα από τη φωτογραφία της έγραψε πως η μητέρα της ήταν η προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς – μια γυναίκα που δίδαξε στα παιδιά της να είναι ανεξάρτητα και να πιστεύουν στον εαυτό τους, ενώ την ίδια ώρα πρόσφερε πάντα στους γύρω της.

Στο ίδιο κείμενο σημειώνει ότι η μητέρα της τα τελευταία χρόνια της ζωής της έπασχε από άνοια, ασθένεια που την ταλαιπώρησε και καταλήγοντας αναρωτιέται τι τελικά έχει περισσότερη σημασία: «μόνο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή ή να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια».

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