Η Άννα Διαμαντοπούλου αποχαιρετά τη μητέρα της: «Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου»

Τη μητέρα της, Εκάβη, έχασε η πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και την αποχαιρέτισε με μια βαθιά συγκινητική και αληθινή ανάρτηση στα social media.Δίπλα από τη φωτογραφία της έγραψε πως η μητέρα της ήταν η προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς – μια γυναίκα που δίδαξε στα παιδιά της να είναι ανεξάρτητα και να πιστεύουν στον εαυτό τους, ενώ την ίδια ώρα πρόσφερε πάντα στους γύρω της.Στο ίδιο κείμενο σημειώνει ότι η μητέρα της τα τελευταία χρόνια της ζωής της έπασχε από άνοια, ασθένεια που την ταλαιπώρησε και καταλήγοντας αναρωτιέται τι τελικά έχει περισσότερη σημασία: «μόνο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή ή να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια».