Η Άννα Διαμαντοπούλου αποχαιρετά τη μητέρα της: «Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου»
Η Άννα Διαμαντοπούλου αποχαιρετά τη μητέρα της: «Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου»
Τα συγκινητικά λόγια που της αφιέρωσε.
Τη μητέρα της, Εκάβη, έχασε η πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και την αποχαιρέτισε με μια βαθιά συγκινητική και αληθινή ανάρτηση στα social media.
Δίπλα από τη φωτογραφία της έγραψε πως η μητέρα της ήταν η προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς – μια γυναίκα που δίδαξε στα παιδιά της να είναι ανεξάρτητα και να πιστεύουν στον εαυτό τους, ενώ την ίδια ώρα πρόσφερε πάντα στους γύρω της.
Στο ίδιο κείμενο σημειώνει ότι η μητέρα της τα τελευταία χρόνια της ζωής της έπασχε από άνοια, ασθένεια που την ταλαιπώρησε και καταλήγοντας αναρωτιέται τι τελικά έχει περισσότερη σημασία: «μόνο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή ή να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια».
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Δίπλα από τη φωτογραφία της έγραψε πως η μητέρα της ήταν η προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς – μια γυναίκα που δίδαξε στα παιδιά της να είναι ανεξάρτητα και να πιστεύουν στον εαυτό τους, ενώ την ίδια ώρα πρόσφερε πάντα στους γύρω της.
Στο ίδιο κείμενο σημειώνει ότι η μητέρα της τα τελευταία χρόνια της ζωής της έπασχε από άνοια, ασθένεια που την ταλαιπώρησε και καταλήγοντας αναρωτιέται τι τελικά έχει περισσότερη σημασία: «μόνο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή ή να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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