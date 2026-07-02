Τι δώρα να πάρετε στις εορτάζουσες του μήνα (εκτός από μαγιό και παρεό)

Αισίως βρισκόμαστε στην περίοδο του Καρκίνου, του ζωδίου που εκπροσωπείται από τον κάβουρα. Αν έχετε φίλες που γιορτάζουν σύντομα τα γενέθλιά τους και δεν ξέρετε τι να τους πάρετε, παρακάτω έχουμε συλλέξει μερικές ιδέες για τα καλοκαιρινά γιορτινά καλέσματα.Ένα (ακόμη) ζευγάρι σανδάλια δεν πάει ποτέ χαμένο. Η φίλη που λατρεύει τα παπούτσια σίγουρα θα το εκτιμήσει λίγο παραπάνω.