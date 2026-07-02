H Zεντάγια ξεκινά την περιοδεία της ταινίας «Οδύσσεια» με τουνίκ και χρυσά σανδάλια gladiator
MARIE CLAIRE

H Zεντάγια ξεκινά την περιοδεία της ταινίας «Οδύσσεια» με τουνίκ και χρυσά σανδάλια gladiator

Με την πρεμιέρα του νέου φιλμ του Christopher Nolan να πλησιάζει σε δύο εβδομάδες, το στυλ της στρέφεται πλέον σε αναφορές που θυμίζουν αρχαιοελληνική ενδυμασία.

H Zεντάγια ξεκινά την περιοδεία της ταινίας «Οδύσσεια» με τουνίκ και χρυσά σανδάλια gladiator
Με το που ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η press tour της Anne Hathaway για την ταινία The Odyssey, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι και η συμπρωταγωνίστριά της, Zendaya, θα υιοθετούσε σύντομα μια αισθητική εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα. Και πράγματι, την 1η Ιουλίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο, άφησε στην άκρη τις αγαπημένες Christian Louboutin γόβες της και εμφανίστηκε με ένα ζευγάρι gladiator σανδάλια.

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