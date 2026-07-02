Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Φωτογραφίες από το κοινό καλοκαίρι τους
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Φωτογραφίες από το κοινό καλοκαίρι τους

Το ζευγάρι μοιράζεται μερικά από τα αγαπημένα του στιγμιότυπα – μέχρι στιγμής

Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Φωτογραφίες από το κοινό καλοκαίρι τους
H Jennifer Aniston και ο Jim Curtis, από τότε που αποκάλυψαν τη σχέση τους, δεν διστάζουν να μοιραστούν μερικές από τις ομορφότερες στιγμές τους στα social media. Αυτή τη φορά το ζευγάρι ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες από το κοινό καλοκαίρι του, όπου βλέπουμε να περνούν μπροστά από τα μάτια μας στιγμιότυπα με ηλιοβασιλέματα μέσα από τζαμαρίες, φεγγάρια, βόλτες στη λίμνη αλλά και νυχτερινές έξοδοι με παρέες. Δεν φαίνεται να έχουν κάποιο κοινό οι εικόνες, πέρα από το ότι τιμούν το καλοκαίρι, ειδικά όταν το μοιράζεσαι με αγαπημένους.

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