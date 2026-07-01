Η Ιζαμπέλ Υπέρ μόλις φόρεσε την επόμενη μεγάλη τάση στα παντελόνια
MARIE CLAIRE

Η Ιζαμπέλ Υπέρ μόλις φόρεσε την επόμενη μεγάλη τάση στα παντελόνια

Η βραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός παρακολούθησε το τελευταίο σόου του Simon Porte Jacquemus στην Κορσική.

Η Ιζαμπέλ Υπέρ μόλις φόρεσε την επόμενη μεγάλη τάση στα παντελόνια
Ο Simon Porte Jacquemus έχει μετατρέψει εδώ και χρόνια τα fashion shows του σε ολοκληρωμένες εμπειρίες και αυτή η σεζόν δεν αποτέλεσεε εξαίρεση. Για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 επέλεξε ως σκηνικό τον επιβλητικό φάρο Phare de la Pietra στην Κορσική, έναν τόπο με βαθιά προσωπική σημασία, καθώς εκεί περνούσε τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας μαζί με τη μητέρα του.

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