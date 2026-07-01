Mαθητές από τη Χίο στην πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό: «Μεγάλωσα σε ένα μέρος όπου ο κόσμος δούλευε μέρα-νύχτα»

Μια ομάδα Ελλήνων μαθητών από τη Χίο κατέκτησε την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώθηκε από τη Eurostat και τις εθνικές στατιστικές αρχές (εν προκειμένω, την ΕΛΣΤΑΤ). Πρόκειται για τη STARTS από το 3o Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου, που κέρδισε την πρωτιά στην ηλικιακή κατηγορία 16-18 ετών, για ένα βίντεο που, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, ξεχώρισε για την κινηματογραφική προσέγγιση ντοκιμαντέρ, τη συγκινητική και άρτια δομημένη αφήγησή του, τις εύστοχες οπτικές και μουσικές επιλογές, καθώς και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων με στόχο την αποτύπωση της εμπειρίας του να μεγαλώνει κανείς στην Ελλάδα.