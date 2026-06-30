Σοφία Αντωνίου: «Έχω ακούσει παροτρύνσεις του τύπου “κάνε κάτι πιο κοριτσίστικο”»

«Η ιστορία ενός παιδιού χωρίς πατέρα, που προσπαθεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως θεϊκό, ανεβαίνει στο άρμα του Ήλιου και το οδηγεί στην καταστροφή. Η πορεία του καίει το σύμπαν. Η πτώση του αφήνει πίσω της καμένη γη. Μια εικόνα πτήσης και πτώσης, παιδικού τραύματος, αλαζονείας και τιμωρίας. Ο μύθος του Φαέθοντα ξαναγράφεται μέσα από μια γλώσσα που ενώνει τη μπαρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση»: Έτσι μάς συστήνει η Σοφία Αντωνίου την παράσταση «Φαέθων» σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Ομάδας Μουσικού Θεάτρου Ραφή, που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της στην όπερα και τη νέα δημιουργική συνεργασία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή της ΕΛΣ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 χρόνια.