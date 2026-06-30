Ηλιοβασίλεμα & PATRON palomas
MARIE CLAIRE

Ηλιοβασίλεμα & PATRON palomas

Ένα αξέχαστο sunset dinner στο Beefbar Athens με λαμπερούς καλεσμένους σήμανε την επίσημη αρχή του καλοκαιριού στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ηλιοβασίλεμα & PATRON palomas
Μερικά καλοκαιρινά βράδια μοιάζουν βγαλμένα από κινηματογραφική ταινία. Έτσι, τις προάλλες, το χρυσοκόκκινο φως του ηλιοβασιλέματος, η θαλασσινή αύρα και τα paloma cocktails με PATRÓN super premium tequila δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για ένα αξέχαστο sunset dinner στο Beefbar, το γνωστό εστιατόριο μέσα στο εμβληματικό συγκρότημα του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.
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