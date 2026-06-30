Πριγκίπισσα Diana: Η λάμψη μιας ζωής μέσα από τη μυθική συλλογή κοσμημάτων της
Πριγκίπισσα Diana: Η λάμψη μιας ζωής μέσα από τη μυθική συλλογή κοσμημάτων της
Πού βρίσκονται πλέον τα κομμάτια της αξεπέραστης Diana;
Το βαθύ μπλε ζαφείρι που κοσμεί ίσως το διασημότερο δαχτυλίδι αρραβώνων στον κόσμο, αυτό της Πριγκίπισσας Diana, είναι πλέον στο χέρι της νύφης της, της Πριγκίπισσας Catherine, από όταν της έκανε πρόταση γάμου ο William.
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