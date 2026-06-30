Πριγκίπισσα Diana: Η λάμψη μιας ζωής μέσα από τη μυθική συλλογή κοσμημάτων της
MARIE CLAIRE

Πριγκίπισσα Diana: Η λάμψη μιας ζωής μέσα από τη μυθική συλλογή κοσμημάτων της

Πού βρίσκονται πλέον τα κομμάτια της αξεπέραστης Diana;

Πριγκίπισσα Diana: Η λάμψη μιας ζωής μέσα από τη μυθική συλλογή κοσμημάτων της
Το βαθύ μπλε ζαφείρι που κοσμεί ίσως το διασημότερο δαχτυλίδι αρραβώνων στον κόσμο, αυτό της Πριγκίπισσας Diana, είναι πλέον στο χέρι της νύφης της, της Πριγκίπισσας Catherine, από όταν της έκανε πρόταση γάμου ο William.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης