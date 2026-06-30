Ζέτα Δούκα: Το τριήμερο που πέρασε με την κόρη της στην Τήνο
MARIE CLAIRE

Ζέτα Δούκα: Το τριήμερο που πέρασε με την κόρη της στην Τήνο

Τα μαγιό και τα καλοκαιρινά outfit.

Ζέτα Δούκα: Το τριήμερο που πέρασε με την κόρη της στην Τήνο
Στην Τήνο βρέθηκε η Ζέτα Δούκα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Η ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες βλέπουμε την ίδια και την κόρη της να κάνουν βόλτες στην παραλία, να ζωγραφίζουν πέτρες, να απολαμβάνουν τις ομορφιές και τις γεύσεις του νησιού.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης