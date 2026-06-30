Ζέτα Δούκα: Το τριήμερο που πέρασε με την κόρη της στην Τήνο

Στην Τήνο βρέθηκε η Ζέτα Δούκα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Η ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες βλέπουμε την ίδια και την κόρη της να κάνουν βόλτες στην παραλία, να ζωγραφίζουν πέτρες, να απολαμβάνουν τις ομορφιές και τις γεύσεις του νησιού.