Σάρον Στόουν: Γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της
MARIE CLAIRE

Σάρον Στόουν: Γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της

«Υπάρχουν πολλοί περίπλοκοι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να αισθανθεί έτσι»

Σάρον Στόουν: Γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της
Η Sharon Stone έδωσε συνέντευξη σε ένα podcast του CNN με τον Anderson Cooper, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα περίπλοκα συναισθήματα που της προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της το 2025. «Η μαμά μου ήταν ένας πολύ τραυματισμένος άνθρωπος, δεν μπορούσε να ξεπεράσει όλη την ντροπή και τον φόβο που κουβαλούσε μέσα της».

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