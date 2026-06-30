Σάρον Στόουν: Γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της
Σάρον Στόουν: Γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της
«Υπάρχουν πολλοί περίπλοκοι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να αισθανθεί έτσι»
Η Sharon Stone έδωσε συνέντευξη σε ένα podcast του CNN με τον Anderson Cooper, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα περίπλοκα συναισθήματα που της προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της το 2025. «Η μαμά μου ήταν ένας πολύ τραυματισμένος άνθρωπος, δεν μπορούσε να ξεπεράσει όλη την ντροπή και τον φόβο που κουβαλούσε μέσα της».
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