Σάρον Στόουν: Γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της

Η Sharon Stone έδωσε συνέντευξη σε ένα podcast του CNN με τον Anderson Cooper, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα περίπλοκα συναισθήματα που της προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της το 2025. «Η μαμά μου ήταν ένας πολύ τραυματισμένος άνθρωπος, δεν μπορούσε να ξεπεράσει όλη την ντροπή και τον φόβο που κουβαλούσε μέσα της».