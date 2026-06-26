Η Μάρα Δαρμουσλή κάνει γυμναστική και κερδίζει μετάλλια - Δείτε βίντεο

Μια ξεχωριστή προσωπική επιτυχία γιορτάζει η Μάρα Δαρμουσλή, η οποία κατάφερε να κατακτήσει τρία μετάλλια σε αγώνες γυμναστικής.Η ίδια αποφάσισε να ασχοληθεί με το άθλημα ως ενήλικη, έχοντας δύο παιδιά και συνδυάζοντας τις απαιτήσεις της καθημερινότητας με τις προπονήσεις. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η προσπάθειά της απέδωσε καρπούς, χαρίζοντάς της όχι μόνο διακρίσεις, αλλά και τη μεγάλη ικανοποίηση ότι πέτυχε έναν στόχο που έμοιαζε ιδιαίτερα δύσκολο.