Η Μάρα Δαρμουσλή κάνει γυμναστική και κερδίζει μετάλλια - Δείτε βίντεο
MARIE CLAIRE

Η Μάρα Δαρμουσλή κάνει γυμναστική και κερδίζει μετάλλια - Δείτε βίντεο

«Να βάζετε στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας, όπως η Μάρα»

Η Μάρα Δαρμουσλή κάνει γυμναστική και κερδίζει μετάλλια - Δείτε βίντεο
Μια ξεχωριστή προσωπική επιτυχία γιορτάζει η Μάρα Δαρμουσλή, η οποία κατάφερε να κατακτήσει τρία μετάλλια σε αγώνες γυμναστικής.

 
Η ίδια αποφάσισε να ασχοληθεί με το άθλημα ως ενήλικη, έχοντας δύο παιδιά και συνδυάζοντας τις απαιτήσεις της καθημερινότητας με τις προπονήσεις. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η προσπάθειά της απέδωσε καρπούς, χαρίζοντάς της όχι μόνο διακρίσεις, αλλά και τη μεγάλη ικανοποίηση ότι πέτυχε έναν στόχο που έμοιαζε ιδιαίτερα δύσκολο.

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