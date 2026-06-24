Hasslers: Οι άνθρωποι που μας εξαντλούν χωρίς να το καταλαβαίνουμε – και μας γερνούν πρόωρα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη

Αν οι αληθινές ιστορίες με «δύσκολους» ανθρώπους είχαν ανέκαθεν απήχηση στα media, από τότε που εμφανίστηκαν πλατφόρμες όπως το Reddit έχουν κάνει θραύση – μεταξύ άλλων, γιατί όλοι μας θα ταυτιστούμε μαζί τους. Και ποιος δεν έχει στο περιβάλλον του, για παράδειγμα, έναν συγκάτοικο βγαλμένο από θρίλερ, έναν ναρκισσιστή συγγενή ή έναν τοξικό συνάδελφο;