Ψάχνετε έμπνευση για τα καλοκαιρινά σας χτενίσματα; Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα wet look των celebrities

Το καλοκαίρι, η ιδέα του να χρησιμοποιούμε καθημερινά πιστολάκι, ισιωτική ή ψαλίδι για μπούκλες μοιάζει λιγότερο δελεαστική από ποτέ. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν ήδη τα μαλλιά μας, αναζητούμε χτενίσματα που δεν απαιτούν επιπλέον θερμότητα, αλλά παραμένουν εξίσου εντυπωσιακά και κομψά. Και κάπου εδώ, το wet look έρχεται να δώσει τη λύση.