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Ψάχνετε έμπνευση για τα καλοκαιρινά σας χτενίσματα; Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα wet look των celebrities
MARIE CLAIRE

Ψάχνετε έμπνευση για τα καλοκαιρινά σας χτενίσματα; Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα wet look των celebrities

Το αγαπημένο hair style των «it girls».

Ψάχνετε έμπνευση για τα καλοκαιρινά σας χτενίσματα; Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα wet look των celebrities
Το καλοκαίρι, η ιδέα του να χρησιμοποιούμε καθημερινά πιστολάκι, ισιωτική ή ψαλίδι για μπούκλες μοιάζει λιγότερο δελεαστική από ποτέ. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν ήδη τα μαλλιά μας, αναζητούμε χτενίσματα που δεν απαιτούν επιπλέον θερμότητα, αλλά παραμένουν εξίσου εντυπωσιακά και κομψά. Και κάπου εδώ, το wet look έρχεται να δώσει τη λύση.

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