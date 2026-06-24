ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Σαβάνα Γκάθρι: Η αντίδρασή της on air στην πληροφορία ότι η μητέρα της είναι «νεκρή» (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Σαβάνα Γκάθρι: Η αντίδρασή της on air στην πληροφορία ότι η μητέρα της είναι «νεκρή» (βίντεο)

Μετά το φερόμενο ως σημείωμα εκβιασμού από τους απαγωγείς της

Σαβάνα Γκάθρι: Η αντίδρασή της on air στην πληροφορία ότι η μητέρα της είναι «νεκρή» (βίντεο)
Η Nancy Guthrie, η μητέρα της δημοσιογράφου Savannah Guthrie, που αγνοείται από τον Φεβρουάριο, φέρεται να είναι νεκρή, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα που μίλησαν στο CNN. Καθοριστικό στοιχείο ήταν ένα εκβιαστικό σημείωμα που ζητούσε ως λύτρα εκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησε ένα δεύτερο, όπου οι φερόμενοι ως απαγωγείς ανέφεραν ότι πέθανε λίγο μετά την απαγωγή της – παρόλο που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν ήταν στις προθέσεις τους να τη σκοτώσουν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης