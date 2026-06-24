Σαβάνα Γκάθρι: Η αντίδρασή της on air στην πληροφορία ότι η μητέρα της είναι «νεκρή» (βίντεο)

Η Nancy Guthrie, η μητέρα της δημοσιογράφου Savannah Guthrie, που αγνοείται από τον Φεβρουάριο, φέρεται να είναι νεκρή, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα που μίλησαν στο CNN. Καθοριστικό στοιχείο ήταν ένα εκβιαστικό σημείωμα που ζητούσε ως λύτρα εκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησε ένα δεύτερο, όπου οι φερόμενοι ως απαγωγείς ανέφεραν ότι πέθανε λίγο μετά την απαγωγή της – παρόλο που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν ήταν στις προθέσεις τους να τη σκοτώσουν.