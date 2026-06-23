Από τη λήθη μέχρι τις Κάννες: Το μυστήριο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, και η μετά θάνατον αναγνώριση

Στο φετινό επίσημο πρόγραμμα του Cannes Classics, που αναδεικνύει αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, προβλήθηκε αποκατεστημένη, σε παγκόσμια πρεμιέρα, μια ελληνική ταινία του 1953. Η «Εύα» μάς συστήνει μια παντρεμένη γυναίκα η οποία, στις καλοκαιρινές διακοπές της, ζει μια εφήμερη εξωσυζυγική σχέση, προκαλώντας την οργή του άντρα της, τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού όπου παραθερίζει – και τις πατριαρχικές νόρμες της εποχής.