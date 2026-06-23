Από τη λήθη μέχρι τις Κάννες: Το μυστήριο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, και η μετά θάνατον αναγνώριση
Από τη λήθη μέχρι τις Κάννες: Το μυστήριο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, και η μετά θάνατον αναγνώριση
Είκοσι χρόνια μετά τον αθόρυβο αποχαιρετισμό της (2006) με ελάχιστους, σύντομους επικήδειους σε εφημερίδες, γνώρισε τη μεγαλύτερη τιμή: η ταινία της «Εύα» (1953) έκανε πρεμιέρα αποκατεστημένη στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ των Καννών
Στο φετινό επίσημο πρόγραμμα του Cannes Classics, που αναδεικνύει αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, προβλήθηκε αποκατεστημένη, σε παγκόσμια πρεμιέρα, μια ελληνική ταινία του 1953. Η «Εύα» μάς συστήνει μια παντρεμένη γυναίκα η οποία, στις καλοκαιρινές διακοπές της, ζει μια εφήμερη εξωσυζυγική σχέση, προκαλώντας την οργή του άντρα της, τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού όπου παραθερίζει – και τις πατριαρχικές νόρμες της εποχής.
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