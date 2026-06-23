Από τη λήθη μέχρι τις Κάννες: Το μυστήριο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, και η μετά θάνατον αναγνώριση
MARIE CLAIRE

Από τη λήθη μέχρι τις Κάννες: Το μυστήριο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, και η μετά θάνατον αναγνώριση

Είκοσι χρόνια μετά τον αθόρυβο αποχαιρετισμό της (2006) με ελάχιστους, σύντομους επικήδειους σε εφημερίδες, γνώρισε τη μεγαλύτερη τιμή: η ταινία της «Εύα» (1953) έκανε πρεμιέρα αποκατεστημένη στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ των Καννών

Από τη λήθη μέχρι τις Κάννες: Το μυστήριο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, και η μετά θάνατον αναγνώριση
Στο φετινό επίσημο πρόγραμμα του Cannes Classics, που αναδεικνύει αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, προβλήθηκε αποκατεστημένη, σε παγκόσμια πρεμιέρα, μια ελληνική ταινία του 1953. Η «Εύα» μάς συστήνει μια παντρεμένη γυναίκα η οποία, στις καλοκαιρινές διακοπές της, ζει μια εφήμερη εξωσυζυγική σχέση, προκαλώντας την οργή του άντρα της, τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού όπου παραθερίζει – και τις πατριαρχικές νόρμες της εποχής.

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