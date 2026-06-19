Μια νέα διεθνής κινηματογραφική παραγωγή σε γυρίσματα στη βόρεια Εύβοια
MARIE CLAIRE

Μια νέα διεθνής κινηματογραφική παραγωγή σε γυρίσματα στη βόρεια Εύβοια

Η «Γέρμα» του Λόρκα διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη

Μια νέα διεθνής κινηματογραφική παραγωγή σε γυρίσματα στη βόρεια Εύβοια
Μια διεθνής συμπαραγωγή πραγματοποίησε γυρίσματα στην Αιδηψό. Πρόκειται για την ταινία «Γέρμα», η οποία αποτελεί διασκευή του θεατρικού αριστουργήματος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που καταγράφει την απελπισμένη προσπάθεια μιας γυναίκας να γίνει μητέρα: μια ισπανοελληνική συνεργασία, σε σκηνοθεσία της Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα, που προέκυψε μέσα από τις διεργασίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Evia Film Project, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

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