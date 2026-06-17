Anne Hathaway: Το hair-hack που της χαρίζει εφέ φυσικού lifting στο πρόσωπο
Anne Hathaway: Το hair-hack που της χαρίζει εφέ φυσικού lifting στο πρόσωπο
Tested and approved!
Tested and approved!
Η Anne Hathaway συζητήθηκε αρκετά πρόσφατα για την νεανική και ξεκούραστη εμφάνισή της. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν έχει προβεί σε κάποια αισθητική παρέμβαση, όμως το μυστικό φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα πολύ απλό hair trick που χρησιμοποιεί ο κομμωτής της.
Πρόκειται για μια τεχνική με δύο μικρές πλεξούδες που δημιουργούν ένα διακριτικό lifting effect στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανορθωμένα χαρακτηριστικά και ένα βλέμμα που δείχνει πιο «φωτεινό» και ξεκούραστο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Πρόκειται για μια τεχνική με δύο μικρές πλεξούδες που δημιουργούν ένα διακριτικό lifting effect στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανορθωμένα χαρακτηριστικά και ένα βλέμμα που δείχνει πιο «φωτεινό» και ξεκούραστο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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