Anne Hathaway: Το hair-hack που της χαρίζει εφέ φυσικού lifting στο πρόσωπο
MARIE CLAIRE

Anne Hathaway: Το hair-hack που της χαρίζει εφέ φυσικού lifting στο πρόσωπο

Tested and approved!

Anne Hathaway: Το hair-hack που της χαρίζει εφέ φυσικού lifting στο πρόσωπο
Η Anne Hathaway συζητήθηκε αρκετά πρόσφατα για την νεανική και ξεκούραστη εμφάνισή της. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν έχει προβεί σε κάποια αισθητική παρέμβαση, όμως το μυστικό φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα πολύ απλό hair trick που χρησιμοποιεί ο κομμωτής της.

Πρόκειται για μια τεχνική με δύο μικρές πλεξούδες που δημιουργούν ένα διακριτικό lifting effect στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανορθωμένα χαρακτηριστικά και ένα βλέμμα που δείχνει πιο «φωτεινό» και ξεκούραστο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης