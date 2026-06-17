Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε το ροζ φόρεμά της με matching εσπαντρίγιες
Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε το ροζ φόρεμά της με matching εσπαντρίγιες
Το απόλυτο στυλ παπουτσιού της άνοιξης και του καλοκαιριού επιστρέφει.
Το απόλυτο στυλ παπουτσιού της άνοιξης και του καλοκαιριού επιστρέφει.
Ποια είναι τα ιδανικά παπούτσια για το καλοκαίρι του 2026; Αν και οι τάσεις κυμαίνονται από τα thong σανδάλια μέχρι τις πολύχρωμες μπαλαρίνες, οι εσπαντρίγιες παραμένουν η πιο διαχρονική επιλογή και η βασίλισσα Λετίσια το επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά.
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