Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε το ροζ φόρεμά της με matching εσπαντρίγιες

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οια είναι τα ιδανικά παπούτσια για το καλοκαίρι του 2026; Αν και οι τάσεις κυμαίνονται από τα thong σανδάλια μέχρι τις πολύχρωμες μπαλαρίνες, οι εσπαντρίγιες παραμένουν η πιο διαχρονική επιλογή και η