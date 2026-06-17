Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε το ροζ φόρεμά της με matching εσπαντρίγιες
MARIE CLAIRE

Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε το ροζ φόρεμά της με matching εσπαντρίγιες

Το απόλυτο στυλ παπουτσιού της άνοιξης και του καλοκαιριού επιστρέφει.

Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε το ροζ φόρεμά της με matching εσπαντρίγιες
Ποια είναι τα ιδανικά παπούτσια για το καλοκαίρι του 2026; Αν και οι τάσεις κυμαίνονται από τα thong σανδάλια μέχρι τις πολύχρωμες μπαλαρίνες, οι εσπαντρίγιες παραμένουν η πιο διαχρονική επιλογή και η βασίλισσα Λετίσια το επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά.

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