Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό μήνυμα για έναν από τους πιο δυνατούς σκοπούς που στηρίζει

Η Kate Middleton τιμά το έργο των παιδιατρικών ξενώνων και μιλά για τη σημασία της φροντίδας, της ελπίδας και της αξιοπρέπειας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας καλεί το κοινό να αναγνωρίσει και να γιορτάσει το ανεκτίμητο έργο των παιδιατρικών ξενώνων, με αφορμή την έναρξη της Εβδομάδας Παιδιατρικών Ξενώνων (Children’s Hospice Week) στο Ηνωμένο Βασίλειο.Συγκεκριμένα, απέστειλε επιστολή στις 15 Ιουνίου, στην οποία εξήρε τα «χαρούμενα και υποστηρικτικά περιβάλλοντα» που προσφέρουν οι ξενώνες σε παιδιά με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και στις οικογένειές τους.Η Kate Middleton στηρίζει το έργο των παιδιατρικών ξενώνων εδώ και πολλά χρόνια. Λίγο μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα William το 2011, ανέλαβε την αιγίδα του οργανισμού East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), ενώ το 2025 έγινε επίσης προστάτιδα του παιδιατρικού ξενώνα Tŷ Hafan στη Νότια Ουαλία.