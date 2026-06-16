«Lift and Snatch»: Τα μυστικά που θα σας χαρίσουν τα πιο σμιλευμένα ζυγωματικά

Τα έντονα ζυγωματικά θεωρούνται διαχρονικά ένα από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν διάσταση και ισορροπία στο πρόσωπο. Ωστόσο, η σύγχρονη προσέγγιση στο μακιγιάζ δεν έχει στόχο να μεταμορφώσει τα χαρακτηριστικά μας, αλλά να τα αναδείξει με φυσικό τρόπο. Η έμφαση δίνεται πλέον σε τεχνικές που δημιουργούν φως, σκιά και αρμονία, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει βαρύ ή υπερβολικό.