«Lift and Snatch»: Τα μυστικά που θα σας χαρίσουν τα πιο σμιλευμένα ζυγωματικά
MARIE CLAIRE

«Lift and Snatch»: Τα μυστικά που θα σας χαρίσουν τα πιο σμιλευμένα ζυγωματικά

Από το contouring μέχρι το ρουζ, οι σωστές τεχνικές μπορούν να αναδείξουν τη φυσική δομή του προσώπου και να χαρίσουν ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα.

«Lift and Snatch»: Τα μυστικά που θα σας χαρίσουν τα πιο σμιλευμένα ζυγωματικά
Τα έντονα ζυγωματικά θεωρούνται διαχρονικά ένα από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν διάσταση και ισορροπία στο πρόσωπο. Ωστόσο, η σύγχρονη προσέγγιση στο μακιγιάζ δεν έχει στόχο να μεταμορφώσει τα χαρακτηριστικά μας, αλλά να τα αναδείξει με φυσικό τρόπο. Η έμφαση δίνεται πλέον σε τεχνικές που δημιουργούν φως, σκιά και αρμονία, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει βαρύ ή υπερβολικό.

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