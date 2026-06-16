Γυναικεία δύναμη: Επαγγέλματα με καλές αμοιβές και προοπτικές για το μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα
MARIE CLAIRE

Γυναικεία δύναμη: Επαγγέλματα με καλές αμοιβές και προοπτικές για το μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα

Δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη

Γυναικεία δύναμη: Επαγγέλματα με καλές αμοιβές και προοπτικές για το μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα
Οι γυναίκες που καλούνται να καταξιωθούν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, εκτός των άλλων προκλήσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα έμφυλα στερεότυπα. Σύμφωνα ωστόσο με μια νέα μελέτη («Highest Paying Women-Led Careers»), της διαδικτυακής πλατφόρμας Resume Genius, που προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην αναζήτηση εργασίας, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματικοί τομείς που συνδυάζουν τις υψηλές απολαβές και προοπτικές, ακόμα και στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την αγορά εργασίας, με τη δυνατή γυναικεία παρουσία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης