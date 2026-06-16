Γυναικεία δύναμη: Επαγγέλματα με καλές αμοιβές και προοπτικές για το μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι γυναίκες που καλούνται να καταξιωθούν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, εκτός των άλλων προκλήσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα έμφυλα στερεότυπα. Σύμφωνα ωστόσο με μια νέα μελέτη («Highest Paying Women-Led Careers»), της διαδικτυακής πλατφόρμας Resume Genius, που προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην αναζήτηση εργασίας, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματικοί τομείς που συνδυάζουν τις υψηλές απολαβές και προοπτικές, ακόμα και στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την αγορά εργασίας, με τη δυνατή γυναικεία παρουσία.