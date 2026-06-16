«Summer Skincare»: Οι μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά στην επιδερμίδα τους ζεστούς μήνες
MARIE CLAIRE

«Summer Skincare»: Οι μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά στην επιδερμίδα τους ζεστούς μήνες

Summer glow.

«Summer Skincare»: Οι μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά στην επιδερμίδα τους ζεστούς μήνες
Το καλοκαίρι είναι ίσως η εποχή που η επιδερμίδα μας αλλάζει περισσότερο. Η αυξημένη θερμοκρασία, η υγρασία, η έκθεση στον ήλιο, το αλάτι της θάλασσας και ο ιδρώτας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δέρμα, γεγονός που σημαίνει ότι η skincare ρουτίνα του χειμώνα δεν είναι πάντα εξίσου αποτελεσματική τους θερμούς μήνες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ζητούμενο δεν είναι να αντικαταστήσουμε όλα μας τα προϊόντα, αλλά να κάνουμε ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.

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