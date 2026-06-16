«Summer Skincare»: Οι μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά στην επιδερμίδα τους ζεστούς μήνες
«Summer Skincare»: Οι μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά στην επιδερμίδα τους ζεστούς μήνες
Summer glow.
Summer glow.
Το καλοκαίρι είναι ίσως η εποχή που η επιδερμίδα μας αλλάζει περισσότερο. Η αυξημένη θερμοκρασία, η υγρασία, η έκθεση στον ήλιο, το αλάτι της θάλασσας και ο ιδρώτας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δέρμα, γεγονός που σημαίνει ότι η skincare ρουτίνα του χειμώνα δεν είναι πάντα εξίσου αποτελεσματική τους θερμούς μήνες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ζητούμενο δεν είναι να αντικαταστήσουμε όλα μας τα προϊόντα, αλλά να κάνουμε ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.
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