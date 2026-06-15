Αμαλία Κωστοπούλου: Το casual σύνολο που επέλεξε για βόλτα στην Αθήνα με τον σύζυγό της

Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Αμαλία Κωστοπούλου και τον σύζυγό της Jake Medwell. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην Πύλο, περπάτησε στην πρωτεύουσα, επιλέγοντας casual σύνολα. Στην παρέα τους βρέθηκε και ο πατέρας της Αμαλίας, Πέτρος Κωστόπουλος.Η Αμαλία Κωστοπούλου συνδύασε το τζιν παντελόνι της με ένα γαλάζιο πουκάμισο και καφέ loafers, ενώ κράτησε μία τσάντα Birkin σε καφέ χρώμα. Από την πλευρά του ο Jake Medwell συνδύασε ένα υφασμάτινο, ανοιχτόχρωμο παντελόνι με λευκό T-shirt και καπέλο.