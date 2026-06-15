Τα προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από το καλοκαιρινό μου νεσεσέρ
MARIE CLAIRE

Τα προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από το καλοκαιρινό μου νεσεσέρ

Έχω βρει όλα όσα έψαχνα στις σειρές μακιγιάζ και περιποίησης της Sisley Paris.

Τα προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από το καλοκαιρινό μου νεσεσέρ
Κάθε χρόνο, λίγο πριν φύγω για διακοπές, κάνω το ίδιο ξεκαθάρισμα στο νεσεσέρ μου. Όσο κι αν αγαπώ τα προϊόντα ομορφιάς, το καλοκαίρι θέλω λιγότερα πράγματα αλλά επιλεγμένα στοχευμένα. Προϊόντα που εξυπηρετούν περισσότερους από έναν σκοπούς, έχουν ευχάριστες υφές και κυρίως με κάνουν να νιώθω περιποιημένη χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσω πολύ χρόνο μπροστά στον καθρέφτη.

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