H Τζένιφερ Άνιστον συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο σύνολό της με ένα ζευγάρι flip-flops
MARIE CLAIRE

H Τζένιφερ Άνιστον συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο σύνολό της με ένα ζευγάρι flip-flops

Από την εποχή των Friends, η ηθοποιός έχει παραμείνει πιστή στις flat, ανεπιτήδευτες σαγιονάρες, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να είναι απλή.

H Τζένιφερ Άνιστον συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο σύνολό της με ένα ζευγάρι flip-flops
Πριν καν η Katie Holmes και η Hailey Bieber ανακηρύξουν τις σαγιονάρες ως το απόλυτο παπούτσι του καλοκαιριού 2026, η Jennifer Aniston τις είχε ήδη εντάξει στο signature στυλ της. Από την εποχή των Friends, η Aniston έχει παραμείνει πιστή στις flat, ανεπιτήδευτες σαγιονάρες, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να είναι απλή.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης