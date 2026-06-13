H Τζένιφερ Άνιστον συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο σύνολό της με ένα ζευγάρι flip-flops
H Τζένιφερ Άνιστον συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο σύνολό της με ένα ζευγάρι flip-flops
Από την εποχή των Friends, η ηθοποιός έχει παραμείνει πιστή στις flat, ανεπιτήδευτες σαγιονάρες, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να είναι απλή.
Από την εποχή των Friends, η ηθοποιός έχει παραμείνει πιστή στις flat, ανεπιτήδευτες σαγιονάρες, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να είναι απλή.
Πριν καν η Katie Holmes και η Hailey Bieber ανακηρύξουν τις σαγιονάρες ως το απόλυτο παπούτσι του καλοκαιριού 2026, η Jennifer Aniston τις είχε ήδη εντάξει στο signature στυλ της. Από την εποχή των Friends, η Aniston έχει παραμείνει πιστή στις flat, ανεπιτήδευτες σαγιονάρες, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να είναι απλή.
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