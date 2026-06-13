Μπορούν τα γυαλιά ηλίου να επηρεάσουν τις ορμόνες μας;
MARIE CLAIRE

Μπορούν τα γυαλιά ηλίου να επηρεάσουν τις ορμόνες μας;

Η απρόσμενη σχέση ανάμεσα στα γυαλιά ηλίου και την ορμονική ισορροπία.

Μπορούν τα γυαλιά ηλίου να επηρεάσουν τις ορμόνες μας;
Το καλοκαίρι, οι περισσότερες από εμάς δεν βγαίνουμε από το σπίτι χωρίς γυαλιά ηλίου και αντηλιακό. Η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία θεωρείται αυτονόητη, όμως τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η συνεχής χρήση γυαλιών ηλίου μπορεί να επηρεάζει ορισμένες φυσικές λειτουργίες του οργανισμού. Ποια είναι η σχέση τους με τις ορμόνες και τι λένε οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας;

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