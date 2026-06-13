Οι ωραιότερες ψάθινες τσάντες του φετινού καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Οι ωραιότερες ψάθινες τσάντες του φετινού καλοκαιριού

Οι καλύτερες επιλογές για να βρείτε κι εσείς εκείνη που θα σας συνοδεύσει παντού τους επόμενους μήνες.

Οι ωραιότερες ψάθινες τσάντες του φετινού καλοκαιριού
Ένα ζευγάρι platform πέδιλα ή ένα πολύχρωμο choker με χάντρες μπορούν να δώσουν μια ανάλαφρη νότα στις καλοκαιρινές εμφανίσεις, όμως κανένα αξεσουάρ δεν αποτυπώνει τόσο χαρακτηριστικά το πνεύμα της εποχής όσο η ψάθινη τσάντα. Διαχρονική αλλά πάντα επίκαιρη, casual αλλά και κομψή, μοιάζει σαν να συμπυκνώνει μέσα της όλη την ανεμελιά των διακοπών και να τη μετατρέπει σε ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης.

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