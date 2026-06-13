Οι ωραιότερες ψάθινες τσάντες του φετινού καλοκαιριού

Έ

να ζευγάρι platform πέδιλα ή ένα πολύχρωμο choker με χάντρες μπορούν να δώσουν μια ανάλαφρη νότα στις καλοκαιρινές εμφανίσεις, όμως κανένα αξεσουάρ δεν αποτυπώνει τόσο χαρακτηριστικά το πνεύμα της εποχής όσο η ψάθινη