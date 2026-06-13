Οι ωραιότερες ψάθινες τσάντες του φετινού καλοκαιριού
Οι ωραιότερες ψάθινες τσάντες του φετινού καλοκαιριού
Οι καλύτερες επιλογές για να βρείτε κι εσείς εκείνη που θα σας συνοδεύσει παντού τους επόμενους μήνες.
Οι καλύτερες επιλογές για να βρείτε κι εσείς εκείνη που θα σας συνοδεύσει παντού τους επόμενους μήνες.
Ένα ζευγάρι platform πέδιλα ή ένα πολύχρωμο choker με χάντρες μπορούν να δώσουν μια ανάλαφρη νότα στις καλοκαιρινές εμφανίσεις, όμως κανένα αξεσουάρ δεν αποτυπώνει τόσο χαρακτηριστικά το πνεύμα της εποχής όσο η ψάθινη τσάντα. Διαχρονική αλλά πάντα επίκαιρη, casual αλλά και κομψή, μοιάζει σαν να συμπυκνώνει μέσα της όλη την ανεμελιά των διακοπών και να τη μετατρέπει σε ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης.
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