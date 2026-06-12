Η παράξενη περίπτωση της γυναίκας που «κανονικά θα ήταν η τελευταία που θα γοητευόταν από τον Επστάιν»
MARIE CLAIRE

Η παράξενη περίπτωση της γυναίκας που «κανονικά θα ήταν η τελευταία που θα γοητευόταν από τον Επστάιν»

Η Kathy Ruemmler υπήρξε σύμβουλος του Barack Obama και τα είχε βάλει, στο παρελθόν, με υψηλόβαθμους εγκληματίες

Η παράξενη περίπτωση της γυναίκας που «κανονικά θα ήταν η τελευταία που θα γοητευόταν από τον Επστάιν»
Μετά τη δημοσίευση μέρους των φακέλων Epstein, έρχονται στην επιφάνεια ονόματα που, ίσως, να μην περίμενε κάποιος να εμπλέκονται με τον πρώην χρηματιστή και καταδικασμένο sex trafficker. Ένα από αυτά είναι της κορυφαίας δικηγόρου Kathy Ruemmler, συνεργάτιδα της Goldman Sachs και σύμβουλο του Λευκού Οίκου την εποχή της προεδρίας του Barack Obama την ιστορία της οποίας σχολιάζει η αρθρογράφος των New York Times Ankush Khardori.

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