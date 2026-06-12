Η Tέιλορ Σουίφτ με παραμυθένιο φόρεμα Erdem στην πρεμιέρα του «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες
Η Tέιλορ Σουίφτ με παραμυθένιο φόρεμα Erdem στην πρεμιέρα του «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες
Η τραγουδίστρια έγραψε και ερμηνεύει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» για το αγαπημένο κινηματογραφικό σύμπαν της Pixar.
Η τραγουδίστρια έγραψε και ερμηνεύει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» για το αγαπημένο κινηματογραφικό σύμπαν της Pixar.
ΗTaylor Swift έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του Toy Story 5 στο Λος Άντζελες, γιορτάζοντας τη συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας. Η τραγουδίστρια έγραψε και ερμηνεύει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» για το αγαπημένο κινηματογραφικό σύμπαν της Pixar.
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