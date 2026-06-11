Είμαι beauty editor και αυτά είναι τα δέκα αρώματα μαλλιών που ξεχωρίζω
MARIE CLAIRE

Είμαι beauty editor και αυτά είναι τα δέκα αρώματα μαλλιών που ξεχωρίζω

Υπάρχει μία επιλογή για κάθε γούστο και κάθε budget!

Είμαι beauty editor και αυτά είναι τα δέκα αρώματα μαλλιών που ξεχωρίζω
Ένα άρωμα μαλλιών δεν είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ένα προϊόν που πιστεύετε πως χρειάζεστε. Το καταλαβαίνουμε. Ένα “κανονικό” άρωμα δεν κάνει άλλωστε ακριβώς την ίδια δουλειά; Κι όμως, όχι. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα αρώματα αν ψεκαστούν στα μαλλιά μπορεί να τα κάνουν ξηρά και να τους προκαλέσουν αφυδάτωση.

 
 
Τα αρώματα μαλλιών από την άλλη είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ενυδατώνουν, να μειώνουν το φριζάρισμα και να προσθέτουν λάμψη, αφήνοντας πίσω τους ένα άρωμα που διαρκεί. Ακόμα, διατηρούν στα μαλλιά τη μυρωδιά της φρεσκάδας και καθαριότητας, ακόμα και μετά την έκθεση σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η ρύπανση, ο καπνός και ο ιδρώτας. Μπορούν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση τυχόν δυσάρεστων οσμών που μπορεί να προκύψουν από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας, καθιστώντας τα οπότε ως μία εξαιρετική λύση για όσους μπορεί να παλεύουν με την οσμή στο συγκεκριμένο σημείο.
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