Τζόντι Φόστερ: «Απαλλάχθηκα από το άγχος μου όταν έκλεισα τα 60»
MARIE CLAIRE

Τζόντι Φόστερ: «Απαλλάχθηκα από το άγχος μου όταν έκλεισα τα 60»

Σε μια νέα συνέντευξή της μίλησε για τα δώρα που φέρνει ο χρόνος

Τζόντι Φόστερ: «Απαλλάχθηκα από το άγχος μου όταν έκλεισα τα 60»
Η Jodie Foster σε νέα συνέντευξή της στην Telegraph μιλάει για τα δώρα που φέρνει ο χρόνος, που μπορεί να επουλώσει τα τραύματα ακόμα και ενός κοριτσιού που βρέθηκε από πολύ τρυφερή ηλικία στον κόσμο του θεάματος. Άλλωστε, η διαδρομή της ήταν κάπως διαφορετική από εκεινη άλλων «παιδιών-θαύματα»: Δεν δίστασε να πατήσει «παύση» στην καριέρα της για να πάει στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και μετά, ξανά, για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

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