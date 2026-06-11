Τζόντι Φόστερ: «Απαλλάχθηκα από το άγχος μου όταν έκλεισα τα 60»
Τζόντι Φόστερ: «Απαλλάχθηκα από το άγχος μου όταν έκλεισα τα 60»
Σε μια νέα συνέντευξή της μίλησε για τα δώρα που φέρνει ο χρόνος
Η Jodie Foster σε νέα συνέντευξή της στην Telegraph μιλάει για τα δώρα που φέρνει ο χρόνος, που μπορεί να επουλώσει τα τραύματα ακόμα και ενός κοριτσιού που βρέθηκε από πολύ τρυφερή ηλικία στον κόσμο του θεάματος. Άλλωστε, η διαδρομή της ήταν κάπως διαφορετική από εκεινη άλλων «παιδιών-θαύματα»: Δεν δίστασε να πατήσει «παύση» στην καριέρα της για να πάει στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και μετά, ξανά, για να μεγαλώσει τα παιδιά της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα