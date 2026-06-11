Τζόντι Φόστερ: «Απαλλάχθηκα από το άγχος μου όταν έκλεισα τα 60»

Η Jodie Foster σε νέα συνέντευξή της στην Telegraph μιλάει για τα δώρα που φέρνει ο χρόνος, που μπορεί να επουλώσει τα τραύματα ακόμα και ενός κοριτσιού που βρέθηκε από πολύ τρυφερή ηλικία στον κόσμο του θεάματος. Άλλωστε, η διαδρομή της ήταν κάπως διαφορετική από εκεινη άλλων «παιδιών-θαύματα»: Δεν δίστασε να πατήσει «παύση» στην καριέρα της για να πάει στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και μετά, ξανά, για να μεγαλώσει τα παιδιά της.