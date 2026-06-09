Πάτρικ Μπρουέλ: Ποιος είναι ο Γάλλος σταρ που κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

ΟΓάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Patrick Bruel ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης από πολλές γυναίκες, τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, καθώς κατατέθηκαν εναντίον του δύο νέες καταγγελίες για βιασμό.Ο 67χρονος, μια σημαντική προσωπικότητα της γαλλικής ποπ κουλτούρας με πολλά μουσικά άλμπουμ που έχουν σημειώσει υψηλές πωλήσεις και περισσότερες από 40 εμφανίσεις στον κινηματογράφο, ανακρίνεται για 13 θύματα, σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελίας στο προάστιο Ναντέρ, στα δυτικά του Παρισιού.Τρεις γυναίκες κατηγόρησαν τον Bruel για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού το 1997, το 2000 και το 2001, σύμφωνα με την εισαγγελία, ενώ διερευνώνται επίσης καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση και βιασμούς που έχουν υποβάλει άλλα θύματα.Ο καλλιτέχνης αντιμετωπίζει δύο νέες καταγγελίες για βιασμό, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου από δύο γυναίκες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους στο Agence France-Presse τη Δευτέρα.