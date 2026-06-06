Dua Lipa: Με μία εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Bottega Veneta στο pre-wedding party της
Dua Lipa: Με μία εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Bottega Veneta στο pre-wedding party της
Tο ζευγάρι υποδέχτηκε φίλους και συγγενείς στο Παλέρμο της Σικελίας για ένα τριήμερο εορτασμών.
Tο ζευγάρι υποδέχτηκε φίλους και συγγενείς στο Παλέρμο της Σικελίας για ένα τριήμερο εορτασμών.
Η Dua Lipa και ο Callum Turner βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου πραγματοποιούν το δεύτερο και πιο εντυπωσιακό μέρος των γαμήλιων εορτασμών τους, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ιδιωτικό πολιτικό γάμο τους στο Λονδίνο στις 31 Μαΐου. Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε το καλοκαίρι του 2025 και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στις αρχές του 2024, επέλεξε την Ιταλία για να γιορτάσει με φίλους και συγγενείς σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα