Marjane Satrapi: Η ιστορία αγάπης με τον σύζυγό της που ξεκίνησε μαζί με το Persepolis

Το όνομα της Marjane Satrapi έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά την κυκλοφορία του πρωτοποριακού Persepolis, μίας δουλειάς που άλλαξε την προσωπική αφήγηση και γνώρισε σε χιλιάδες αναγνώστες το πώς είναι να μεγαλώνεις στο Ιράν.Στη διάρκεια της καριέρας της ως συγγραφέας, σκηνοθέτις και καλλιτέχνις η Marjane Satrapi έχτισε τη φήμη μίας άφοβης, ειλικρινούς και δημιουργικής γυναίκας.Κι όμως πίσω από τη δημόσια επιτυχία της, εκτυλισσόταν μια προσωπική ιστορία αγάπης που κράτησε για πάνω από 30 χρόνια. Ο σύζυγός της, Mattias Ripa παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος έγινε τόσο ο σύντροφός της στη ζωή, όσο και ο δημιουργικός συνοδοιπόρος της. Η σχέση διήρκησε 31 χρόνια και επηρέασε τις ζωές και των δύο.