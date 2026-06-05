Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τα όνειρα που είχε για τους δύο γιους της - Η επιστολή που αναφέρει τις ελπίδες της

Μια σπάνια και μέχρι σήμερα αδημοσίευτη επιστολή της πριγκίπισσας Diana πρόκειται να δημοπρατηθεί, αποκαλύπτοντας προσωπικές σκέψεις της μετά την πολυσυζητημένη συνέντευξή της στην εκπομπή Panorama του BBC το 1995.Η χειρόγραφη, δισέλιδη επιστολή θα διατεθεί προς πώληση στις 9 Ιουνίου στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Royalty, Antiques & Fine Art» του οίκου Reeman Dansie. Η εκτιμώμενη αξία της κυμαίνεται μεταξύ 4.040 και 5.385 δολαρίων.Η πριγκίπισσα Diana έστειλε την επιστολή στον Michael Barratt, τον αστροναύτη από την Αμερική, ο οποίος της είχε γράψει ένα υποστηρικτικό μήνυμα μετά την προβολή της συνέντευξής της τον Νοέμβριο του 1995.Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η Diana τον ευχαριστεί για τα λόγια του και εκφράζει πόσο την άγγιξε το περιεχόμενο της επιστολής του, ιδιαίτερα οι αναφορές του στην αυτογνωσία και τη δύναμη να προχωρά κανείς στη ζωή.Παράλληλα, σημειώνει ότι ελπίζει η συνέντευξη στο Panorama να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Αναφέρεται επίσης στο μέλλον και στην επιθυμία της να μεταδώσει στον Πρίγκιπα William και τον Πρίγκιπα Harry τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας.Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 1995, είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του Kensington Palace και συνοδεύεται από τον αυθεντικό φάκελο με τα χειρόγραφα στοιχεία που είχε συμπληρώσει η ίδια η πριγκίπισσα Diana.Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική περιγραφή της δημοπρασίας, ο Michael Barratt εξεπλάγη όταν, μόλις μία εβδομάδα μετά την αποστολή του δικού του γράμματος, έλαβε προσωπική απάντηση από την πριγκίπισσα, την οποία διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια.