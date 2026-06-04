Πέρα από τα στερεότυπα: Τέσσερις γυναίκες μάς μιλούν για το επάγγελμα που επέλεξαν σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους κλάδους

Σε έναν κόσμο στον οποίο ορισμένα επαγγέλματα συνεχίζουν να θεωρούνται «ανδρικές υποθέσεις», υπάρχουν γυναίκες που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο, αδιαφορώντας για στερεότυπα και προκαταλήψεις. Από τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τα εργοτάξια μέχρι τις νταλίκες και τα καράβια, γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών μιλούν για τη δουλειά τους, τις δυσκολίες, τις αμφισβητήσεις αλλά και την αγάπη για αυτό που κάνουν. Κοινό στοιχείο όλων είναι η επιθυμία να ασχοληθούν με κάτι που πραγματικά τις γεμίζει. Αυτές είναι οι ιστορίες τους.Από το ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού της στον «αέρα της οικοδομής»Η Αγγελική Αγγελιδάκη, από τον Βόλο, είναι από τις ελάχιστες γυναίκες που ασχολούνται με τον οικοδομικό τομέα σε επίπεδο εργοταξίου. Και μπορεί η οικοδομή να θεωρείται από μόνη της δύσκολη, εκείνη επέλεξε να πάει την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα και να μην ασχοληθεί με «απλές σκαλωσιές και κατασκευές», αλλά με την εναέρια οικοδομή, δηλαδή την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε μεγάλο ύψος και δυσπρόσιτα σημεία χωρίς τη χρήση σκαλωσιάς ή ανυψωτικών μηχανημάτων. Με λίγα λόγια είναι εκείνη που βάφει, επισκευάζει ή διορθώνει λάθη σε πολύ ψηλά κτίρια και σε σημεία που μία σκαλωσιά είναι πολύ δύσκολο να στηθεί. Χωρίς να έχει κανένα σχετικό υπόβαθρο από την οικογένειά της, επέλεξε μόνη το επάγγελμά της και όπως μας λέει δεν το μετανιώνει.