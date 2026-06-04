Μελία Κράιλινγκ: Φωτογραφία της ηθοποιού με την Ελληνίδα μητέρα της - «Μου έκανες το καλύτερο δώρο γάμου»

Η Melia Kreiling παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Νίκο Καλαντζόπουλο, την 1η Ιουνίου στη Σύρο. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram είναι μια φωτογραφία όπου τη βλέπουμε αγκαλιά με τη μητέρα της, Κάτια Δημοπούλου. Η ηθοποιός γεννήθηκε στην Ελβετία αλλά είναι κατά το ήμισυ Ελληνίδα. Ο πατέρας της, Randall A. Kreiling, που ασχολείτο με το εμπόριο, ήταν Αμερικανός.