Μάρσια Λούκας: Το «μυστικό όπλο» του Τζορτζ Λούκας στο «Star Wars» ήταν μια οσκαρική καλλιτέχνιδα
MARIE CLAIRE

Μάρσια Λούκας: Το «μυστικό όπλο» του Τζορτζ Λούκας στο «Star Wars» ήταν μια οσκαρική καλλιτέχνιδα

Η ιστορία της ζωής της, με αφορμή τον θάνατό της, σε ηλικία 80 ετών

Μάρσια Λούκας: Το «μυστικό όπλο» του Τζορτζ Λούκας στο «Star Wars» ήταν μια οσκαρική καλλιτέχνιδα
Ήταν τον Φεβρουάριο του 1977 όταν ο George Lucas προσκάλεσε λίγους και εκλεκτούς συνεργάτες για μια προβολή στο σπίτι του στη βόρεια Καλιφόρνια – σεναριογράφους, παραγωγούς, αλλά και τον σκηνοθέτη Brian De Palma. Ο τελευταίος, αφού την παρακολούθησε, σχολίασε κάτι τύπου: ««Τι σκ**α είδαμε;»».

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