Μάρσια Λούκας: Το «μυστικό όπλο» του Τζορτζ Λούκας στο «Star Wars» ήταν μια οσκαρική καλλιτέχνιδα

Ήταν τον Φεβρουάριο του 1977 όταν ο George Lucas προσκάλεσε λίγους και εκλεκτούς συνεργάτες για μια προβολή στο σπίτι του στη βόρεια Καλιφόρνια – σεναριογράφους, παραγωγούς, αλλά και τον σκηνοθέτη Brian De Palma. Ο τελευταίος, αφού την παρακολούθησε, σχολίασε κάτι τύπου: ««Τι σκ**α είδαμε;»».