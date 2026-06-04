Μάρσια Λούκας: Το «μυστικό όπλο» του Τζορτζ Λούκας στο «Star Wars» ήταν μια οσκαρική καλλιτέχνιδα
Μάρσια Λούκας: Το «μυστικό όπλο» του Τζορτζ Λούκας στο «Star Wars» ήταν μια οσκαρική καλλιτέχνιδα
Η ιστορία της ζωής της, με αφορμή τον θάνατό της, σε ηλικία 80 ετών
Ήταν τον Φεβρουάριο του 1977 όταν ο George Lucas προσκάλεσε λίγους και εκλεκτούς συνεργάτες για μια προβολή στο σπίτι του στη βόρεια Καλιφόρνια – σεναριογράφους, παραγωγούς, αλλά και τον σκηνοθέτη Brian De Palma. Ο τελευταίος, αφού την παρακολούθησε, σχολίασε κάτι τύπου: ««Τι σκ**α είδαμε;»».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα