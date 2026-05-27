Ζιζέλ Πελικότ: Η αντίδρασή της όταν έμαθε ότι έφηβοι στη Βρετανία δεν φυλακίστηκαν για βιασμό

ΗGisèle Pelicot δήλωσε στο BBC ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένη» από το γεγονός ότι τρεις έφηβοι στη Βρετανία απέφυγαν ποινές εγκλεισμού, παρά την καταδίκη τους για τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών στο Hampshire.Τα δύο κορίτσια, ηλικίας τότε 15 και 14 ετών, έπεσαν θύματα βιασμού σε δύο διαφορετικά περιστατικά στο Fordingbridge, τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025. Δύο 14χρονοι καταδικάστηκαν για τις επιθέσεις, ενώ ένας ακόμη 13χρονος κρίθηκε ένοχος για τη συμμετοχή του στο δεύτερο περιστατικό.Ο δικαστής είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα πως ήθελε να αποφύγει την «ποινικοποίηση» των «πολύ νεαρών» αγοριών. Ωστόσο, οι ποινές που τους επιβλήθηκαν, που λέγονται Youth Rehabilitation Orders, δηλαδή μέτρα επιτήρησης και αποκατάστασης ανηλίκων, παραπέμπονται πλέον στο Εφετείο από τον γενικό εισαγγελέα της χώρας.Η Gisele Pelicot, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες δίκες βιασμού στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, μίλησε στο BBC στο περιθώριο του φετινού Hay Festival στην Ουαλία. «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη που αυτά τα άτομα κατάφεραν να επιστρέψουν στην ελευθερία τους, τη στιγμή που τα θύματα υποφέρουν τόσο πολύ και δεν θα μπορέσουν ποτέ πραγματικά να επουλώσουν τις πληγές τους», ανέφερε.Η 73χρονη έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση που δεχόταν από τον πρώην σύζυγό της, Dominique Pelicot, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τη νάρκωνε επανειλημμένα και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη.