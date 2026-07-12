Εκκενώθηκε γειτονιά κοντά σε εβραϊκή συναγωγή στο Παρίσι, βρέθηκε στρατιωτικό όπλο σε ύποπτο όχημα
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι Συναγωγή

Εκκενώθηκε γειτονιά κοντά σε εβραϊκή συναγωγή στο Παρίσι, βρέθηκε στρατιωτικό όπλο σε ύποπτο όχημα

Μία γειτονιά στο πολυπολυτισμικό προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού εκκενώθηκε προληπτικά - Σε εξέλιξη η έρευνα 

Εκκενώθηκε γειτονιά κοντά σε εβραϊκή συναγωγή στο Παρίσι, βρέθηκε στρατιωτικό όπλο σε ύποπτο όχημα
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Περίπου 300 άνθρωποι εκκενώθηκαν προληπτικά από μία γειτονιά στο πολυπολυτισμικό προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού, όπου ζει μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, εξαιτίας ενός «ύποπτου» αυτοκινήτου κοντά στη συναγωγή της πόλης, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Ο Νουνιές, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον υπουργό βρίσκεται σε εξέλιξη μία έρευνα, ενώ ένα «στρατιωτικό όπλο» εντοπίστηκε στο όχημα.

Δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο, αλλά ούτε και η ταυτότητα του υπόπτου.
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