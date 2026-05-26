Η Billie Jean King πήρε πτυχίο στα 82 της, 61 χρόνια αφότου παράτησε το πανεπιστήμιο

Η Billie Jean King επέστρεψε στα πανεπιστημιακά έδρανα περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από το κολέγιο. Η θρυλική τενίστρια αποφοίτησε από το Cal State στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, παίρνοντας το πτυχίο Ιστορίας που είχε αφήσει στη μέση το 1964, όταν αποφάσισε να αφοσιωθεί επαγγελματικά στο τένις.Όταν η Billie Jean King άφησε το κολέγιο το 1964, το έκανε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αφοσιωθεί στο τένις. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε ήδη γίνει η Νο1 τενίστρια στον κόσμο, χτίζοντας μια ιστορική καριέρα με 39 τίτλους Grand Slam, αλλά και έντονη δράση υπέρ της ισότητας των φύλων και των ίσων αμοιβών στον αθλητισμό. Στη διαδρομή της τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με το Presidential Medal of Freedom και το Congressional Gold Medal.Πέρυσι αποφάσισε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο για να ολοκληρώσει το πτυχίο Ιστορίας που είχε αφήσει στη μέση πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες. Τη Δευτέρα, αποφοίτησε επισήμως σε ηλικία 82 ετών.«Είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ ως μέλος της τάξης των αποφοίτων σας. Ναι μωρό μου, μόνο 61 χρόνια!», είπε.